Bakan Selçuk: Ocak - Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik.” dedi.