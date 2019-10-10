Bakan Selçuk: Ocak - Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik.” dedi.
- İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik." dedi.
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