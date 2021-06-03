Bakan Selçuk, öğretmenlerle pedal çevirdi

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 19:02 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 19:02

Bakan Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bisikletliler Derneğinin desteğiyle Beykoz Sabancı Öğretmenevi önünde gerçekleştirilen "Bisiklet Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama ve doğaya dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Selçuk, belirlenen güzergah üzerinde öğretmenlerle pedal çevirdi.

Etkinliğe katılanlar, öğretmenevi önünden başlayan ve sahil yolundan Çubuklu İskelesi güzergahına kadar devam eden bisiklet turunu başlangıç noktasında tamamladılar.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

