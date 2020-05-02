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Bakan Selçuk: Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları elektronik ortamda yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir' dedi.

DHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:19 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:21
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Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Selçuk, mesajıyla birlikte sözleşmeli öğretmenlik başvurularının adım adım nasıl yapılacağını gösteren grafikli resim de paylaştı.

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