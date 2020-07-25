Bakan Selçuk TİSK Başkanı Akkol ile bir araya geldi

AA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:20 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:20

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'la İstanbul'da bir araya gelen Akkol, Konfederasyonun istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik tespit ve önerilerini iletti.

Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmeler, pandeminin iş gücü piyasaları ve reel sektör üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Bakan Selçuk ve Akkol, ayrıca Türkiye'yi normalleşme döneminde rekabette öne çıkaracak sanayi odaklı iş gücü dönüşümü ve yeni nesil çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi öneriler üzerine görüş alışverişinde bulundu.