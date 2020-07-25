İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2020 Cumartesi / 4 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Selçuk TİSK Başkanı Akkol ile bir araya geldi
Güncel

Bakan Selçuk TİSK Başkanı Akkol ile bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmeler, pandeminin iş gücü piyasaları ve reel sektör üzerindeki etkileri değerlendirildi.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:20 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:20
ABONE OL

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'la İstanbul'da bir araya gelen Akkol, Konfederasyonun istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik tespit ve önerilerini iletti.

Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmeler, pandeminin iş gücü piyasaları ve reel sektör üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Bakan Selçuk ve Akkol, ayrıca Türkiye'yi normalleşme döneminde rekabette öne çıkaracak sanayi odaklı iş gücü dönüşümü ve yeni nesil çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi öneriler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.