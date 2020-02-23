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Son dakika... Bakan Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir.' dedi.

23 Şubat 2020 Pazar12:54 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 13:06

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir." dedi.

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