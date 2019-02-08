Bakan Selçuk'tan anlamlı paylaşım: Olsa olsa, özlemişizdir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hesabından Müzeyyen Senar ve Cem Karaca ile ilgili paylaşımda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hesabından ölüm yıl dönümleri olan Müzeyyen Senar ve Cem Karaca için paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk "“Benzemez Kimse Sana” dediğimizde Müzeyyen Senar, “Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur” dediğimizde Cem Karaca alıyorsa hayalimizde mikrofonu eline; kimse diyemez ki bugün onların ölüm yıldönümleridir. Olsa olsa, özlemişizdir..." ifadelerini kullandı.
“Benzemez Kimse Sana” dediğimizde Müzeyyen Senar, “Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur” dediğimizde Cem Karaca alıyorsa hayalimizde mikrofonu eline; kimse diyemez ki bugün onların ölüm yıldönümleridir. Olsa olsa, özlemişizdir... #cemkaraca #müzeyyensenar— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 8 Şubat 2019
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