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Bakan Selçuk'tan ''Barış Pınarı Harekatı'' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na uğurladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte, onların yanında, cephenin gerisindeyiz.' ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, cepheye giden ya da gitmeyen, cephe arkasından elindeki imkanlarla askere yardım eden, şehit yetimlerine bakan, gazilerin koluna giren her ferdin kahraman olduğunu ve bunun yıllardır böyle kabul edildiğini belirtti.

Bakan Selçuk, #hepimizoradayız etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarımızı Barış Pınarı Harekatı'na uğurladık. Gidemeyenler, geride kalanlar, gitmediklerini sanmasınlar. Hepimiz onlarla birlikte, onların yanında, cephenin gerisindeyiz. Yaptığımız işler, aldığımız kararlarla, ürettiklerimizle, çocuklara öğrettiklerimizle, birlik oluşumuzla, dik duruşumuzla, vazifemize ve ülkemize sarılışımızla, dualarımızla, Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.' sözüne riayet edişimizle, birbirimize olan anlayışımız ve saygımızla, hepimiz cephedeyiz. Askerimizin gözlerine bakarken alnımızın ak olması lazım. Günümüzü, bunun farkında olarak yaşamamızı temenni ederim."

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

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