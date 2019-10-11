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Bakan Selçuk'tan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, 'Ülkemin kız çocuklarına. Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap.' ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kendi seslendirdiği videolu mesaja yer verdi.

Selçuk, "#seniyiyseniyiyiz" etiketiyle paylaştığı videoya, "Kız çocuklarına söylediklerim ve söyleyeceklerim vardı. Bugün buna vesile olsun. Her birinin önünde eğilip tek tek, gözlerinin içine bakarak anlatmak isterdim. Söyleyeceklerimi kendi sesimle duyurmak istedim. Siz de onlara anlatın ki güzel yaşasınlar." notunu ekleyerek, şunları kaydetti:

"Ülkemin kız çocuklarına. Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap.

Narin kelebekler gibi uçmak istediğin zamanlar olacak, ama her zaman ayaklarını yere sağlam bas. Başkasının sözüyle, bakışıyla, görüşüyle eksilmeyeceğini bil; tamamlanmak için de iltifata ihtiyacın olmadığını unutma. Aynada ne görürsen o, içindekinin yansımasıdır. Aklınla, kalbinle ve duruşunla güzelsen yaşam boyu çok güzelsin ve bunu asla kaybetmeyeceksin. Dünyaya geldiğin gün sana bahşedilenlerle ve bunun üzerine koyduğun bütün güzelliklerle çok değerlisin. Biz ancak; #seniyiyseniyiyiz."

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