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Bakan Selçuk’tan duygulandıran kucaklaşma... 'Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız'

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da ve gittiği tüm illerde fırsat buldukça sürpriz okul ziyaretleri yapıyor. Bunlardan birini de kendi büyüdüğü Seyran Bağları mahallesindeki Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi’ne yaptı. Öğrenciler Ziya Öğretmen’i büyük bir ilgiyle karşıladı. Ama içlerinde bir öğrenci vardı ki Bakan Selçuk’u derinden etkiledi, sözleriyle, yürekten gelen sevgisi, desteğiyle çok mutlu etti.

25.12.2019  16:53 - Güncelleme: 25.12.2019  17:03

Çocukluk yıllarının geçtiği Ankara Seyranbağları semtinde Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önce öğretmenler odasına gitti. Meslektaşlarıyla çay içip sohbet etti. Bakan Selçuk okulun konferans salonunu dolduran öğrencilerle de buluştu. Öğrencileri, Ziya Öğretmeni alkışlarla karşıladı, Bakan da bu coşkuya ıslıkla karşılık vererek ortak oldu.

Selçuk, “Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş 2 odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi.” diye konuştu. Selçuk kendi yolunu nasıl çizdiğini anlattı, ardından da ondan sonraki nesil için, salonu dolduran gençler için Milli Eğitim Bakanı olarak yaptıklarını, projelerini…

Soru çoktu. Destek ve sevgilerini iletmek isteyen de…

Bakan Selçuk artık son soruyu alacaktı ki öğretmeninin koluna girmiş, ona doğru yaklaşan bir öğrenciyi fark etti. O genç, Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabında sımsıkı sarıldıkları fotoğrafını paylaştığı 9’ncu sınıf öğrencisi Hüseyin Gazi Hoşer’di. Hemen mikrofonu uzattı. “Söyle yavrum seni dinliyorum.” dedi. Hüseyin “Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissetim. ” dedi. Bu büyük sevgi, görme engeli bulunan Hüseyin’in gönül gözüyle görüp hissettikleri Bakan Selçuk’u çok duygulandırdı. Hüseyin’e sıkıca sarılan Selçuk, “Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İşte o duygulandıran kucaklaşma anı...

Büyük projeleri olan bir öğrenci daha vardı. ‘2023 Eğitim Vizyonu gibi işler başarmak ve sizinle çalışmak istiyorum’ diyen bir liseliyi de Selçuk, arkadaşlarını temsilen Bakanlığa çay içmeye davet etti.

 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da ve gittiği tüm illerde fırsat buldukça sürpriz okul ziyaretleri yapıyor. Bunlardan birini de kendi büyüdüğü Seyran Bağları mahallesindeki Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi’ne yaptı. Öğrenciler Ziya Öğretmen’i büyük bir ilgiyle karşıladı. Ama içlerinde bir öğrenci vardı ki Bakan Selçuk’u derinden etkiledi, sözleriyle, yürekten gelen sevgisi, desteğiyle çok mutlu etti.

 

Çocukluk yıllarının geçtiği Ankara Seyranbağları semtinde Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önce öğretmenler odasına gitti. Meslektaşlarıyla çay içip sohbet etti. Bakan Selçuk okulun konferans salonunu dolduran öğrencilerle de buluştu. Öğrencileri, Ziya Öğretmeni alkışlarla karşıladı, Bakan da bu coşkuya ıslıkla karşılık vererek ortak oldu.

 

Selçuk, “Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş 2 odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi.” diye konuştu. Selçuk kendi yolunu nasıl çizdiğini anlattı, ardından da ondan sonraki nesil için, salonu dolduran gençler için Milli Eğitim Bakanı olarak yaptıklarını, projelerini…

Soru çoktu. Destek ve sevgilerini iletmek isteyen de…

 

Bakan Selçuk artık son soruyu alacaktı ki öğretmeninin koluna girmiş, ona doğru yaklaşan bir öğrenciyi fark etti. O genç, Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabında sımsıkı sarıldıkları fotoğrafını paylaştığı 9’ncu sınıf öğrencisi Hüseyin Gazi Hoşer’di. Hemen mikrofonu uzattı. “Söyle yavrum seni dinliyorum.” dedi. Hüseyin “Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissetim. ” dedi. Bu büyük sevgi, görme engeli bulunan Hüseyin’in gönül gözüyle görüp hissettikleri Bakan Selçuk’u çok duygulandırdı. Hüseyin’e sıkıca sarılan Selçuk, “Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

 

Büyük projeleri olan bir öğrenci daha vardı. ‘2023 Eğitim Vizyonu gibi işler başarmak ve sizinle çalışmak istiyorum’ diyen bir liseliyi de Selçuk, arkadaşlarını temsilen Bakanlığa çay içmeye davet etti.

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