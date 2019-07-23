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Bakan Selçuk’tan gençlere kamp çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Gençlik Kampı’na davet çağrısında bulundu. Gençlere dost olmaları, okumaları, okuduklarını tartışmaları ve bildiklerini paylaşmaları temennisinde bulunan Selçuk, 'Siz giderseniz, bir gece kampa ben de geleceğim.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseliler çok okuyor, çok geziyor!" mottosuyla duyurulan Gençlik Kampı’na katılım göstermeleri noktasında gençlere çağrıda bulundu.
 
“SİZ GİDERSENİZ BEN DE GELECEĞİM”
 
Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, “Gençler; dost olun, okuyun, okuduğunuzu tartışın, bildiğinizi paylaşın, biz daha ne isteriz?” ifadelerini kullandı.
 
Paylaşımını #cokokuyancokgeziyor etiketiyle yapan Selçuk, “Siz giderseniz, bir gece kampa ben de geleceğim.” dedi.
 
“LİSELİLER ÇOK OKUYOR, ÇOK GEZİYOR”
 
Bakan Selçuk’un paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığının kamp ilanına ilişkin görsel de yer aldı. “Liseliler çok okuyor, çok geziyor!” mottosuyla duyurulan ilanda şu ifadelere yer verildi:
 
“10 kişilik kendi kitap okuma kulübünü kur, Türk ve dünya edebiyatından iki kitabı birlikte oku, kitabı birlikte yorumla, 1 dakikalık videonu #cokokuyancokgeziyor etiketi ile paylaş, arkadaşlarınla birlikte Gençlik Kampı’nda bir hafta tatil bizden!”
 
Son başvuru tarihi 10 Ağustos 2019 olarak açıklanan etkinliğe katılacak 100 öğrencinin kura ile belirleneceği bildirildi.

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