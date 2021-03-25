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  • Bakan Selçuk'tan hatırlatma: 6 Nisan'a kadar yapılabilecek
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Bakan Selçuk'tan hatırlatma: 6 Nisan'a kadar yapılabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işlerini kurmak isteyen engellilere verilecek hibe desteği için başvuruların 16 Nisan'a kadar yapılabileceğini belirtti.

AA25 Mart 2021 Perşembe 20:34 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 20:34
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından İŞKUR'un Engelli Hibe Desteği başvuruları ile ilgili bilgilendirmesine yer vererek, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin girişimciliklerini artırmak ve kendi işlerini kurmalarına destek vermek için 65 bin liraya kadar hibe veriyoruz. Proje başvuruları 16 Nisan'a kadar devam ediyor."

Engelli Hibe Desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan proje başvuru rehberini dikkate alarak, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Elden veya posta yolu ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecek.

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