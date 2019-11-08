Bakan Selçuk'tan öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya 'Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız' yanıtını verdi.