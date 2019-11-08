Bakan Selçuk'tan öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya 'Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız' yanıtını verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında soruları yanıtladı.
Otizmlilere ayrımcılık iddiaları hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk, "Önemli olan velilerin bakış açısı. Bütünleştirici eğitim planını paylaşacağız" dedi.
Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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