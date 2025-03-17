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Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü
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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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