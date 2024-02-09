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Bakan Şimşek, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
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Bartın programına Vali Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret ederek başlayan Şimşek, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra yürüyerek Bartın Belediyesine geçen Bakan Şimşek, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Ziyaretleri kapsamında AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partililerle buluşan Şimşek, burada AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'ten seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil ve kauçuk fabrikaları ile AR-GE ve İnovasyon Merkezine ziyarette bulunan Şimşek, Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantının ardından şehirden ayrıldı.

Bakan Şimşek'e, ziyaretleri sırasında Vali Arslan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da eşlik etti.

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