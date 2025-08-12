İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
Güncel

Bakan Şimşek Batman'da taziyeleri kabul etti

Ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da taziyeleri kabul etti.

12 Ağustos 2025 Salı 13:01
Bakan Şimşek Batman'da taziyeleri kabul etti
Bakan Şimşek, emekli olduktan sonra yaşadığı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 10 Ağustos'ta hayatını kaybeden ve 11 Ağustos'ta burada defnedilen ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek (80) için taziyeleri kabul etmek için Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziye evine geldi.

Şimşek, burada aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Taziyeye, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, vali yardımcıları, belediye başkanları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

