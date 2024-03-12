Bakan Şimşek, Bursa'da iş dünyası temsilciliyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret için geldiği Bursa'da Valiliği ziyaret edip Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü. Ardından tarihi belediye binasına geçip Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Bakan Şimşek, burada törenle karşılandı. Bakan Şimşek, karşılama sırasında takdim edilen çiçeği, kendisine selam veren bir kadına verdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Davut Gürkan ve partililerle görüşen Bakan Şimşek, ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla buluştu. Bakan Şimşek'in programları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.