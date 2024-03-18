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Bakan Şimşek, Denizli'de ziyaretlerde bulundu, iftar programına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, iftar programına katıldı.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 22:39 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Denizli'de ziyaretlerde bulundu, iftar programına katıldı
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Kentteki programına Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan Bakan Şimşek'i, valilik önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ile diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Coşkun'dan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı da ziyaret eden Şimşek, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Yücel Güngör, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Şimşek, Sevindik Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına da katıldı. İftardaki konuşmasında Denizli'nin üreten bir şehir olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, kentin sanayi alanında daha iyiye gitmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şimşek, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını kaydederek, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da buna yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti.

Bakan Şimşek iftardan sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

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