Bakan Şimşek: Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi kalıcı hale getirmek

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Zorlu küresel koşullar, artan rekabet ve takvim etkisine rağmen mayısta ihracatın yıllık yüzde 2,7 arttığını belirten Şimşek, ithalat artışının yüzde 2,1 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Şimşek, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının da yatay seyrettiğine işaret ederek, "Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.