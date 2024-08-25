Spekülatörler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 5 Haziran 2023'ten bu yana boş durmuyor. Neredeyse her ay Şimşek'le ilgili söylenti ve yalan haber kamuoyu gündemine taşınarak algı operasyonu yapılıyor ve rant devşiriliyor. Bunun son örneği Şimşek'in istifa ettiği yönünde haberlerin dolaşıma sokulmasıyla yaşandı. Şimşek ile ilgili ilk iddia 19 Ağustos'ta Erol Mütercimler'den geldi. İki gün sonra da Turhan Bozkurt ve gazeteci Nuray Babacan istifa iddiasını gündeme taşıdı.



BORSAYI % 2.5 DÜŞÜRDÜLER

İstifa haberleri sonra önceki gün kapanışa yakın gelen satışlarla borsa bir günde yüzde 2.55 değer kaybetti. İstifa haberi 3 gün içinde başta Şimşek olmak üzere birçok kanaldan yalanlandı. Ayrıca hem Adalet Bakanlığı hem de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu bu spekülasyona karşı harekete geçti. Ancak Şimşek'le ilgili istifa dedikodusu ve 'kriz çıktı' spekülasyonları ilk değil.

İLK İSTİFADA % 3 KAYIP

Bakan Şimşek'le ilgili ilk istifa haberi Şimşek'in henüz yeni işbaşı yaptığı yıl olan 18 Ağustos 2023'te dolaşıma sokuldu. Aynı gün borsa yüzde 3'ü aşkın değer kaybetti. 19 Ocak 2024'te 'Erdoğan'la ters düştü' iddiası gündeme taşınırken bu yalan haberin dozu 23 Ocak 2024'te daha da artırılarak 'Şimşek istifa etmek istedi' iddiası gündeme taşındı. 16 Nisan'da da 'Erdoğan-Şimşek arasında kriz' çıktığı haberi yayılarak ekonomide normalleşe süreci sürekli baltalandı.



SPEKÜLATÖR VEKİL DE YALANA ORTAK OLDU



BAKAN Şimşek'in istifa ettiği yönündeki yalana DP Milletvekili Cemal Enginyurt da ortak oldu. 2004'te borsada işlem yasağı bulunan ve manipülasyon yapmaktan 3 yıl hapis cezası alan Enginyurt cuma günü "Borsa İstanbul, sebepsiz düşmedi. Şimşek istifa etti.

Pazartesi ülke yangın yeri" paylaşımı yaptı. Enginyurt'un her ne kadar "Borsa kapalıyken paylaşım yaptım" dese de vadeli işlemlerde borsa yüzde 3 düştü. Şimşek'in yalanlaması sonrası vadeli işlemler pozitife döndü. Enginyurt'un manipülasyona kalkışması vatandaşların sosyal medyada büyük tepkilerine neden oldu



ŞİMŞEK ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ALGI OPERASYONLARI

■ 6 AĞUSTOS 2023: Gazeteci Mustafa Balbay, Bakan Şimşek'in TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'yı telefonla arayarak "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum" dediğini iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu haberin de gerçek dışı olduğunu duyurdu.

■ 18 AĞUSTOS 2023: Şimşek'in istifa etmek istediği söylentisi dolaşıma sokuldu. Şimşek sosyal medya hesabından tek kelimeyle cevap verdi: "Yalan." Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yalanladı ancak gelen satışlar sonrası haftayı yüzde 3.24 değer kaybederek kapattı.

■ 20 EYLÜL 2023: Şimşek hakkında bir gazetede "Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı haber yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in o tarihte görevde olmadığını açıkladı.

■ 19 OCAK 2024: Şimşek kamu harcamalarına sınırlama öngören düzenleme yapılacağını duyurdu. Bu kez de Erdoğan'ın yerel seçimler için Şimşek'ten kesenin ağzını açmasını istediği iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu haberi "Bütçe disiplininden taviz yok" diyerek yalanladı. Borsa yükselişle başladığı günü % 0.24 düşüşle tamamladı.

■ 23 OCAK 2024: Şimşek'in istifa etmek isteği iddiası ortaya atıldı. DDM bu haberi de yalanlayarak "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklaması yaptı. Güne 1.1 yükselişle başlayan borsa gün sonu % 0.75 değer kaybetti.

■1 MART 2024: Bu kez Bakan Şimşek'in IMF ile görüşmek istediği iddiaları gündeme taşındı. İletişim Başkanlığı yalanladı. Borsa haftayı yüzde 1 düşüşle kapattı.

■ 24 MART 2024:Spekülatörler boş durmadı. Bu kez "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı" iddiasını gündeme taşıdı.

■ 28 MART 2024: Bakan Şimşek'in "1.5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor" dediği ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi seçim öncesi dolaşıma sokulan bu iddiayı da yalanladı.

■ 16 NİSAN 2024: tv100.com yazarı Fuat Uğur, Erdoğan ile Şimşek arasında kriz yaşandığını ve ilişkilerin kopma noktasına geldiğini küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldüğünü yazdı. Bir çok haber sitesi bu iddiayı haberleştirdi. Şimşek bu iddiayı da yalanladı. Borsa ayın gün 1.16 düştü

■ 21 AĞUSTOS 2024: Şimşek'in istifa etmek istediği haberi dolaşımla sokuldu. Hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yalanlandı. Borsa yüzde 0.78 düştü

■ 23 AĞUSTOS 2024: Resmi açıklamalara rağmen 'istifa haberi'nin dozu artırıldı. Borsa yüzde 2.5 düştü. Bunun üzerine Şimşek "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil" açıklaması yaptı. Fahrettin Altun da yalanlama yayınladı.

