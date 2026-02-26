İSTANBUL 8°C / 4°C
Güncel

Bakan Şimşek: Makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 'Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz.' dedi.

26 Şubat 2026 Perşembe 14:52
Bakan Şimşek: Makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik güven endeksinin şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığına dikkati çekerek, "Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Ekonomik güven endeksinin, şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."

