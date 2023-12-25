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  • ''Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı'' iddiasına yalanlama: Manipülasyon içermektedir
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''Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı'' iddiasına yalanlama: Manipülasyon içermektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden(DMM) yapılan açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı.” iddiası manipülasyon içermektedir.' denildi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
''Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı'' iddiasına yalanlama: Manipülasyon içermektedir
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Dezenformasyonla mücadele Merkezi(DMM), bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı." iddiasının manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Yüzde 25 kira zammı sınırının 1 Temmuz 2024'te kadar devam edeceği ve sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceği ifade edilen DMM açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır."

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