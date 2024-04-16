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Bakan Şimşek'ten yalan haberlere sert tepki: Dedikodulara itibar etmeyiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.' dedi.

AA16 Nisan 2024 Salı 14:29 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten yalan haberlere sert tepki: Dedikodulara itibar etmeyiniz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasıtlı şekilde ortaya atılan "gerginlik" iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gündeme getirilen bazı iddialara tepki gösterdi.

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Şimşek, uygulanan ekonomi programına yönelik kararlılığını ifade etti. Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanı'mızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım, üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

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