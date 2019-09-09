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Bakan Soylu trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Karabörk'ü ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile ailesini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızı ve damadını, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Hava yoluyla Niğde'ye gelen Bakan Soylu, beraberinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağındaki kazada yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe Karabörk (34) ile damadı Mehmet Ali Kazgı'yı (26), tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Bakan Soylu, daha sonra Başhekimlik binasına geçerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya, diğer illerden gelen emniyet müdürleri de eşlik etti.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesi Osmaniye'ye götürüldü.

Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk ile Mehmet Ali Kazgı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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