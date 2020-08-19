Bakan Soylu: 2021 Haziran'da tüm acil çağrı numaralarını 112'de birleştireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Soylu, 'Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz.' dedi.
19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:44