Bakan Soylu açıkladı: O teröristin CHP'li isimle bağlantısı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ankara'da TBMM'ye gelerek CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret etmek istediklerini belirten ve Genel Bilgi Taramasında (GBT) DHKP/C ile bağlantılı oldukları belirlenince yapılan aramada üzerlerinde bomba süsü verilmiş düzenek bulunan 1'i kadın 2 kişinin niyetinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine Soylu, bunun iki türlü yorumlanabileceğini belirterek, şunları anlattı:

"Bir, oradaki kişinin daha önce Mahmut Tanal ile bir bağlantısı var. Olabilir, milletvekilidir. Bir yerde rastlamıştır. Çocuğun telefonundan Mahmut Tanal'ın telefonu aranmış daha önce. Başka milletvekilleri de aranmış. Burada esas dikkat edilmesi gereken, legal yapılanmalardır. Legal yapılanmalar üzerinden bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar sürekli."

DHKP/C'ye ilk darbeyi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça meselesinde vurduklarını ifade eden Soylu, ilk kez DHKP/C tarihinde, açlık grevi yapanların, açlık grevinden vazgeçtiğini, bütün bu süreçte DHKP/C'nin bir örgüt olarak psikolojik olarak büyük bir çöküntüye uğradığını kaydetti.

"BUNU SÖYLEMESİ BOŞ BİR KELAMDIR''

Bakan Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Tanal'ın Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Aslında hedef bendim" dediği hatırlatılarak, "Mahmut Tanal hedefti algılamanız var mı?" sorusuna karşılık, şu yanıtı verdi:

"Bu bir güvenlik meselesi. Kimseyi ne odaklamak doğru olur ne de artı çıkarmak doğru olur. Ben bunu söyleyemiyorken, Mahmut Tanal'ın bunu söylemesi boş bir kelamdır. 'Esas hedef bendim' diye bir değerlendirme yapması boş bir kelamdır. Buna saf bir şekilde bakarsan; 'Bir milletvekili herkes ile görüşebilir.' Başka türlü bakarsan, bunlar kullanılmaya müsait adamlar ararlar, görüşme açığı olan adamlar ararlar. Buna ait de kendilerine hedef gösterirler. O yapının içinde bu işle ilgilenen insanlar var.

'Burada hedef bendim.' denildiği zaman, bu ne DHKP/C'nin eylem biçimine benzer ne de böyle bir hedefi bizim anlayabildiğimiz, çözebildiğimiz bir durum söz konusu. Bence popülizm oluşturmak üzere değerlendirilmiş."