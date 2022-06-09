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Bakan Soylu açıkladı! Kaçak göçmenlerle ilgili 2 yeni adım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz.' dedi.

9 Haziran 2022 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Bizde 'yabancı düşmanlığı' diye bir kavram yoktur. Batının vardır. Komşusu açken tok yatanı sorgulayan bir inancın mensuplarıyız. Birileri kendi değerlerimizden bizi koparmaya çalışabilirler. Göç meselesi bir insanlık meselesidir.

Bugün itibariyle taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların belgesini kontrolü yükümlülüğünü getiriyoruz.

Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz

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