26 Kasım 2020 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:55

Bakan Soylu: "18 Temmuz 2018’den beri 117 bin olayı aydınlattık, ki bunların 3 bin 579’u terör olayıdır."

Bakan Soylu: ""Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır."

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu: ""Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı"

Soylu, Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını açıkladı

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