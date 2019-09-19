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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Yüzde 78 geriledi

Bakan Soylu: Son iki yılda örgütün dağ kadrosu yüzde 78 geriledi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK’nin içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir" dedi.  
 

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