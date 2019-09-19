Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Yüzde 78 geriledi
Bakan Soylu: Son iki yılda örgütün dağ kadrosu yüzde 78 geriledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK’nin içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir" dedi.
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