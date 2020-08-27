İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3455
  • EURO
    8,6929
  • ALTIN
    458.642
  • BIST100
    1107.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu: Zarar görenler için ödemeler başlayacak
Güncel

Bakan Soylu: Zarar görenler için ödemeler başlayacak

Bakan Soylu: İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zarar görenler için ödemeler başlayacak

27 Ağustos 2020 Perşembe 12:45 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 12:56
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.