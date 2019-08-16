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Bakan Soylu Aylan Bebek filminde rol alarak bir ilke imza attı

Eylül 2015'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin yaşam hikayesinin anlatıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin, fragmanı yayımlandı. Filmde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız.' sözleriyle, Türkiye'nin mazlumlara uzattığı eli bir kez daha vurguladı.

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Suriye’deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki çocukları Aylan’ın bu görüntüleri tüm dünyada vicdanları sızlattı. Talihsiz bebeğin yaşam hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı ‘Aylan Bebek' filminin fragmanı yayınlandı. Çekimlerine Bodrum’un farklı mekanlarında başlanan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor.
 
''DÜNYA BİZİ YALNIZ BIRAKSA DA, BİZ İNSANLIĞI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''
 
Birçok açıdan ilklere sahne olan filmde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun yanı sıra, tanınmış oyuncu Wilma Elles, Cesur Yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell’in, Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat, gazeteci Talat Atilla, Kadir Süleyman, Ali Sabri Belaid, Aydan Çakır, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Mustafa Ayhan, Eymen Kaya gibi yerli oyuncuları ile Hollywood yıldızları yer aldı. Buna göre, ilk kez bir bakan uluslararası bir filmde rol aldı. 
 
Fragmandaki görüntülerde Soylu, ''Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız.''  sözleriyle Türkiye'nin mültecilere uzattığı yardım elini vurguluyor.
 
GELİRİN BİR BÖLÜMÜ MÜLTECİLERE
 
Oscar adayı olarak planlanan ‘Aylan Bebek' filminin gelirinin bir bölümü mültecilere verilecek. Filmde, Suriye'de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan'ın yaşadıklarından yola çıkarak, mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalışılıyor. 

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

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