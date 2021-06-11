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Bakan Soylu, Batman'da duvara asılı Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki Türk bayrağını öpen çocuklar Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan ile bir araya geldi.

AA11 Haziran 2021 Cuma 19:38 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 19:38
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Soylu, sosyal medya hesaplarından Cihan ve Saruhan'ın Türk bayrağını öptüğü anların görüntüsünü de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bayrak size çok yakışıyor... Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf'te dokunan Türk bayrağımızı... Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah."

Cihan ve Saruhan'ın Hasankeyf'ten getirdiği Türk bayrağını öperek teslim alan Soylu daha sonra çocuklarla makamında bir süre sohbet etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 Nisan 2021'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaldırımda yürüyen Cihan ve Saruhan'ın, İlçe Emniyet Amirliği önünden geçtikleri sırada bahçe duvarına asılı Türk bayrağını öptükleri anlar yer almıştı.

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