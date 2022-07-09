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Bakan Soylu, bayram namazını Hakkari'deki üs bölgesinde Mehmetçikle eda etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını, geceyi geçirdiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle birlikte kıldı.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
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Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Yüksekova ilçesinde, geceyi üs bölgesinde geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla sohbet eden Soylu, Kurban Bayramı namazını buradaki askerlerle kıldı. Soylu, namaz sonrasında askerlerle tek tek bayramlaştı.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti.

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