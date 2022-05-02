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Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı.

AA2 Mayıs 2022 Pazartesi 06:41 - Güncelleme:
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Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde geceyi geçirdi. Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kılan Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı.

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

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