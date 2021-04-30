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Bakan Soylu Birgün gazetesine sert çıktı! PKK'lı Birgün gazetesi hem yalan söylüyorsun hem iftira atıyorsun

Birgün gazetesinin eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında yayımladığı yalan habere İçişleri Bakan Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, 'PKK'lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun... Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması, 'Linç kampanyasında ben de olayım.' perişanlığıdır! dedi.

30 Nisan 2021 Cuma 23:16 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 23:17
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Birgün gazetesinin eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında yayımladığı yalan habere tepkiler çığ gibi büyüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepkisinin sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

PKK'lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun... Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması, "Linç kampanyasında ben de olayım.


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