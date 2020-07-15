Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

DHA 15 Temmuz 2020 Çarşamba 07:28 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 07:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hz. Muhammet hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını, sosyal medya hesabından yaptığı, "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadesiyle duyurdu.

İstanbul Valiliği de kanıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Twitter hesabından Peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs (M.C.S), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda (1) adet cep telefonu ve (1) adet bilgisayara el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.

BAKAN GÜL'DEN TEPKİ

Adalet Bakanı Gül de sosyal medya hesabından, "Peygamber Efendimize dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz rahmet elçisidir. İnsanlığı yücelten ilahi mesajın tebliğcisidir. İnsanlığın kurtuluşunun müjdecisidir. Peygamberimize söylenen çirkin söz tüm yüce değerler ve insanlık adına affedilemez."