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Bakan Soylu çağrı yaptı: Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir, gereği yapılsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis merkezinde çıplak arama iddialarıyla ilgili HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sert tepki gösterdi: Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir bunu herkes biliyor. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, bununla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin

24 Aralık 2020 Perşembe 11:34 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:31
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu, "karakol ve cezaevlerinde çıplak arama" iddiasını ortaya atan HDP Kocaeli Milletvekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Soylu'nun eleştirilerinin hedefinde o vekilin iddiasına destek veren CHP de vardı.

"YARGIYA DA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Soylu şöyle konuştu: "Ana muhalefet liderinin hala bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Türk Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır. Avrupa'dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan, Amerika'dan peydahlandığı belli olan çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ’cü bir teröristtir bunu herkes biliyor. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, bununla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin.”

"AİHM'NİN KARARININ HİÇBİR ANLAMI YOK"

AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararını değerlendiren Bakan Soylu, "Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'nin hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar boşlukta bir karardır hiçbir anlamı söz konusu değildir" dedi.

Soylu, Demirtaş ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kobani’den önce ve sonra kendisi kardeşleri ve siyaset arkadaşları ile birlikte Türkiye'nin ekonomik siyasi, milli birlik huzur güven refah kalkınma ortamına terörist saldırılar gerçekleştiren ve bunu bir gün olsun bile kınamayan, ‘PKK'yı kınayın, PKK'yı eleştirin’ denmesine rağmen bir tek kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulanmayan, onlara destek veren, onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir." 

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