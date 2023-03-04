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İçişleri Bakanı Soylu: Can kaybımız 45 bin 968 oldu

Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var.' dedi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 22:52 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu: Can kaybımız 45 bin 968 oldu
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Bakan Soylu, dezenformasyonla ilgili tespit edilen 1090 hesap yöneticisinden 613'ü hakkında işlem yapıldığını, 151 kişinin gözaltına alındığını, 29'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

- Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var.

- (Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır.

- (Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su 1 milyon 200 bin adet.

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