İçişleri Bakanı Soylu: Can kaybımız 45 bin 968 oldu

Bakan Soylu, dezenformasyonla ilgili tespit edilen 1090 hesap yöneticisinden 613'ü hakkında işlem yapıldığını, 151 kişinin gözaltına alındığını, 29'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;



- Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var.

- (Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır.

- (Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su 1 milyon 200 bin adet.