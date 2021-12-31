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Güncel

Bakan Soylu, Cudi Dağı'nda jandarma aileleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl nedeniyle ziyaret ettiği Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü.

AA31 Aralık 2021 Cuma 23:52 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 01:04
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Soylu, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Daha sonra helikopterle Cudi Dağı'ndaki 2 bin 100 rakımlı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ne geçen Soylu, jandarmalarla bir araya geldi. Bakan Soylu, askerleri aileleriyle telefonda görüştürdü.

Jandarma Uzman Çavuş Volkan Özsoy'un babası Hayri Özsoy'la görüşen Soylu, "Evlatlarınız mükemmel bir üs bölgesinde görev yapıyor. 2022'ye evlatlarımızla, kahramanlarımızla birlikte gireceğiz." ifadesini kullandı. Hayri Özsoy da Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Soylu, jandarma uzman çavuşlar Soner Ağ, Kadir Ergün, Taner Çelik ve Burak Yıldırım'ın aileleriyle de görüşerek yeni yıllarını kutladı.

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