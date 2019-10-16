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Bakan Soylu'dan ABD yaptırımıyla ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz' dedi.

  • İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz. Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor" dedi.

Bakan Soylu, "(ABD’in yaptırım kararı) İlk yaptırım kararından sonra mal değişimimde herhangi bir değişim yoktur." dedi.
 

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

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