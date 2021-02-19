Bakan Soylu: Dedikleri gibi misafir etmediler, doğrudan işkence edip öldürdüler

19 Şubat 2021 Cuma 10:42 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 11:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Soylu, PKK'nın Gara katliamına ilişkin açıklamasında, CHP liderine yaptığı Gara bilgilendirmesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nun bizim ardımızdan, biz kendisine tüm detayları anlatmamışız gibi, görüşmeden çıkar çıkmaz, grup toplantısında meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürmesi ve 13 evladımızın şehadetinin sorumlusunun sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, açıkça söylüyorum PKK'yı aklamaktan, siyasi polemik halinde dönüştürmekten başka bir şey değil" dedi.

Soylu'nun açıklamaları:

Biz teröriste terörist deriz. O siyasi partiye tepki verdiğimiz zaman bunu diyemezsiniz, 6 milyon insanı temsil ediyor diyorlar. 6 milyon insandan bazıları 537 gündür bekliyor (Diyarbakır anneleri). El hareketi yapıp alay edeceğinize, dertlerine çare bulsaydınız. Biz o insanlardan 24 ailenin, evladına kavuşmasını sağladık. Bir tane de kolundan tutup siz getirseydiniz. PKK'nın elinden, katledilen evlatlarımızdan birini kurtarsaydınız. İnsanlığın kırıntısı yok. Lafa geldiğinde dil bir pabuç.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E VERİLEN GARA BİLGİLENDİRMESİ

Bizim isyan ettiğimiz şudur. Terör örgütü olduğu açık, katliamlar, suç açık. Terörü savunmak suçtur ama kabahatli biziz. Mış gibi yapılacak, söylenmeyecek, siyasi nezaketi beklenecek. Kimse kusura bakmasın, enayilik bir devlet adabı değildir. Bu devletin adabı hiç değildir. Biz olayın hemen ardından Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iki sayın genel başkanı, olayı tüm çerçevesi ile hem Milli Savunma Bakanı hem ben, kendimize ait hususları tüm samimiyet ile tüm ayrıntılar ile, kaçırıldıkları andan katledildikleri ana süreciyle beraber, devlet adabı ve Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde anlattık. Bu devleti yönetenlerin sorumluluğudur. Bu aynı zamanda ortak kaderde, tasada, ülküde birlikte olduğumuzu düşündüğümüz insanlara karşı ortaya koyduğumuz bir sorumluluk.

Biz sadece bu dönemin gereklerini yerine getiriyor değiliz. Geleceğimize de miras bırakıyoruz. Bu tip dönemlerde özellikle polemikleri bir tarafa bırakıp siyasal gelecek hesaplarını bir tarafa bırakıp yarına ait bizden sonra geleceklere bu davranış anlayışını getirmemiz lazım. Hepimiz insanız.

Kılıçdaroğlu'nun bizim ardımızdan, biz kendisine tüm detayları anlatmamışız gibi, görüşmeden çıkar çıkmaz, grup toplantısında meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürmesi ve 13 evladımızın şehadetinin sorumlusunun sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, açıkça söylüyorum PKK'yı aklamaktan, siyasi polemik halinde dönüştürmekten başka bir şey değil.