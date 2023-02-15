Bakan Soylu: Delil toplanmadan enkaz kaldırılmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı.

Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.

Enkazlar kaldırılırken sahipleri de enkaz başında olabilecek.

Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor.

Evler bir yılda teslim edilecek.

Bölgede güvenlik güçlerimizin sayısını 3 katına çıkardık.

Şu an bir salgın hastalık yayılımı yok.

Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden vatandaşlarımız burada yaşayan hemşehrilerimizin şehri olarak hayatiyetine devam edecektir. Binaların nereye yapılacağına dair tespitler tamamlandı.

Gerek "Acaba buraya yeni bir şehir kurulur mu?" endişesinde olanlar, gerekse bu endişeyi istismar etmeye çalışanlara yönelik şunu söylemeye çalışıyorum. Bu şehirlerdeki hayat devam edecektir.

Deprem bölgesine 700 bin çadır daha gönderilecek.

Kahramanmaraş'ta 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu bir yıllık süreç içerisinde, on günde gösterdiğimiz yüce gönüllülüğü, yardımlaşma duygusunu, milletimizin karakteri olan bu duyguyu bu bir yıl içerisinde devam ettirmek durumundayız.

Helikopterlerle köylere kadar ulaşılıyor.

Şu ana kadar 335 bin 956 aileye 10'ar bin TL gönderildi.

Şu anda 1833 dernek ve sivil toplum kuruluşu 59 bin 814 kişiyle bölgede destek ortaya koymaktadır. Bunların içerisinde istismarcılar da olabilir.

Yapılan ihbarların yüzde 99'u boş çıktı. Güvenlik ve asayişle ilgili bir sıkıntı yok.

Devletimiz her zamankinden daha teyakkuz halindedir. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte depremin oluşturduğu yıkımın içinden çıkacağız.