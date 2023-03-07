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Bakan Soylu deprem bölgesinde: İşimizi bitirmeden buralardan çıkmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde hayatı normale döndürmek için tüm gayretin gösterildiğini vurgulayarak, “İşimizi bitirmeden, vatandaşımızın geçmiş hayatının daha iyi bir noktasına kavuşturmadan buralardan çıkmayacağız” dedi.

IHA7 Mart 2023 Salı 17:04 - Güncelleme:
Bakan Soylu deprem bölgesinde: İşimizi bitirmeden buralardan çıkmayacağız
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Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici barınma, enkaz kaldırma, yeni şehirleşme, geçici iş yerleri ve Ramazan ayında yapılacak olan çalışmaların toplantıda değerlendirildiğini söyledi.

Herkesin elinden gelen bütün gayreti ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın hem sabrı hem tevekkülü ile hem karşı karşıya kaldığımız bu süreçten çıkabilmenin inancıyla beraber adımlarımızı atmaya, hızlı bir şekilde tavır almaya, özellikle şehirlerin kendi toparlayabileceği yaşam alanlarının toparlanmasına yönelik adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, tüm bakan arkadaşlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımızla tüm yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla hepimiz elimizden gelenin en üstünü yapmak için gayret sarf ediyoruz. Dünyada hiçbir devlet karşı karşıya kaldığı durumu buraya getirebilme kabiliyetine sahip değildir. Yerkürenin en büyük depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Ama el birliğiyle inşallah çok kısa bir zaman içerisinde içerisinden çıkacağız. Buralardaki işimizi bitirmeden vatandaşımızın geçmiş hayatının daha iyi bir noktasına kavuşturmadan çıkmayacağız. Elbette ki kaybettiğimiz canlarımızı geri getirebilmek mümkün değil. Bunun için diğer noktaların tamamını tamir etmeye, telafi etmeye bu ülkenin, bu devletin imkanı var. Biz de çabuk zaman içerisinde vatandaşımıza bu imkanı sunmaya çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağlığından hijyenine kadar her türlü süreçte bütün arkadaşlarımız her bir detayla ilgileniyorlar" dedi.

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