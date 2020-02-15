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Bakan Soylu depremzede çocuklarla Rafadan Tayfa müzikal gösterisini izledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzede çocukların psikososyal yönden desteklenmesine amacıyla düzenlenen müzikal gösterisine eşi Hamdiye Soylu ile katıldı.

AA15 Şubat 2020 Cumartesi10:31 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:31

Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Alo 155 Rafadan Tayfa Elazığ'da müzikal gösterisi sunuldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardında kentte gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip eden Bakan Soylu, depremzede çocukların psikososyal yönden desteklenmesine yönelik düzenlenen müzikal gösterisine eşi Hamdiye Soylu ile katıldı.

Soylu, protokol bölümüne oturan çocukların arasına katılarak bir süre onlarla sohbet etti ve ardından gösteriyi izledi.

Depremzede çocuklar Rafadan Tayfa müzikal gösterisiyle gönüllerince eğlendi.

Müzikalin ardından çocuklar, Bakan Soylu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel katıldı.

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