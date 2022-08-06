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Bakan Soylu duyurdu: 105 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Emniyeti Narkotik birimlerinin 105 kilo eroin ele geçirdiğini duyurdu.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 00:42 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mersin Emniyeti Narkotik birimlerinin 105 kilo eroin ele geçirdiğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun paylaşımında, "Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadeleri yer aldı.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • mersin
  • narkotik

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