Bakan Soylu duyurdu... Ağrı'da sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getiridli
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi' dedi.
- İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi.
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