Bakan Soylu duyurdu... Ağrı'da sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getiridli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi' dedi.