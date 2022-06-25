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Bakan Soylu duyurdu! Antalya'da binlerce şişe ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Antalya'daki kaçak içki operasyonu başarısını paylaşarak “Kaçak içkiye büyük darbe” sözlerini kullandı.

IHA25 Haziran 2022 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 araçta piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonu "kaçak içkiye büyük darbe" olarak tanımlayarak emniyet güçlerini tebrik etti.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler"

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