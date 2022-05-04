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  • Önlemler sonuç verdi! Bakan Soylu: Can kaybı yüzde 58 azaldı
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Önlemler sonuç verdi! Bakan Soylu: Can kaybı yüzde 58 azaldı

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve ”Bayramınız Kemerli Olsun” kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

4 Mayıs 2022 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
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Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl bin 707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 26 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada trafikte dikkatli olunması istenerek, "Bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. 'Bayramınız Kemerli Olsun.' Güvenli yolcuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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