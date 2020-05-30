30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:19 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü.'

