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Güncel

Bakan Soylu duyurdu: Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Herekol dağlarından JÖH ve PÖH'lerimizden haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü.'

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:19 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:38
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü.'

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