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Bakan Soylu duyurdu: Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Soylu, 'Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor' ifadelerini kullandı.

İHA02 Temmuz 2020 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:56
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve jandarma bünyesinde Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı.

Güzel haberi Twitter hesabından duyuran Bakan Yolu,  "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor" ifadelerini kullandı.

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