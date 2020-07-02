İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve jandarma bünyesinde Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı.
Güzel haberi Twitter hesabından duyuran Bakan Yolu, "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor" ifadelerini kullandı.
Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor...— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) July 2, 2020
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu ������
Araçlar hazır ��
Yakında çalışmalar başlıyor... pic.twitter.com/yCenLBLuxQ