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Güncel

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı

Bakan Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:21 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 12:24
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera (cehenneme sevk edilenler)" ifadelerini kullandı.

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