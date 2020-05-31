31 Mayıs 2020 Pazar 12:21 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 12:24

Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera

Bakan Soylu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera (cehenneme sevk edilenler)" ifadelerini kullandı.