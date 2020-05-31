İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera (cehenneme sevk edilenler)" ifadelerini kullandı.
Kanın yerde kalmadı...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ
Bu gece Bitlis’te arkadaşların
Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera